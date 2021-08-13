«Ростелеком» ищет сотрудников в отдел продаж

Фото: пресс-служба Ростелеком.
Возраст, пол и опыт не имеют значения. Оплата зависит от результатов: премиальная часть не ограничена.
Что нужно делать?
- Много общаться с людьми, предлагать им услуги компании (домашний интернет и телевидение, видеонаблюдение, умные сервисы);
- Общаться по телефону с заинтересованными клиентами;
- Распространять рекламную продукцию;
- Составлять заявки на подключение.
Что мы даем взамен?
- Достойная заработная плата: премия не ограничена и зависит только от твоих результатов!
- Удобный график: возможность совмещать с учебой и самому планировать рабочий день;
- Карьера в крупнейшей федеральной компании;
- Полностью белая зарплата.
- Поддержка крутой команды и непрерывное обучение;
Узнать подробности можно по телефону: 8 991 436 17 49