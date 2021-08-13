В Кузбассе начал принимать вопросы колл-центр прямой линии с губернатором

В Кузбассе колл-центр начал принимать от жителей вопросы для прямой линии с губернатором. Об этом сообщили в областной администрации.

Для того чтобы задать интересующий вопрос, необходимо позвонить в колл-центр по номеру 8 (384-2) 900-399. Также при обращении нужно назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будут направлять на указанный адрес.

Вопросы для прямой линии принимают в будние дни: с 13 по 24 августа - с 14 до 17 часов, в среду, 25 августа, прием вопросов продлится с 09.00 до завершения прямой линии в 21.00. Кроме того, вопрос можно задать на портале «Кузбасс Онлайн» или в мобильном приложении.

Напомним, что прямая линия губернатора Кузбасса пройдет 25 августа с 19.00 до 21.00 в эфире: телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24», радиостанций «Кузбасс FM» и «Маяк». Также можно посмотреть трансляцию в соцсетях Сергея Цивилева.