В Кузбассе проверяют качество отремонтированных дорог. Фото: АПК.

В Кузбассе дорожный ремонт, который проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проходит многоступенчатый контроль.

- Главная цель нашей работы - комфорт и безопасность кузбассовцев, поэтому особое внимание уделяется качеству выполненного дорожного ремонта, - отметил Сергей Цивилев.

В Кемерове отремонтировано 10 улиц. Всего в этом году запланировали ремонт 24,7 километров дорожного покрытия на 25 участках в разных районах города. В Новокузнецке отремонтируют 14 участков протяженностью более восьми километров. Сейчас работы выполнены более чем на 80%, уже готовы 8 объектов.

Завершается ремонт 11 участков автомобильных дорог межмуниципального и областного значения: Кемерово - Анжеро-Судженск, Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга, Томск - Мариинск, Кемерово - Промышленная, Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, обход Новокузнецка, Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк. Работы завершат в течение августа.