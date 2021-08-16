Россельхозбанк представил стратегию развития Своего Фермерства-2025

12 августа Россельхозбанк представил стратегию развития первой цифровой экосистемы для аграриев Свое Фермерство до 2025 года. Упор сделан на широкомасштабную подготовку квалифицированных кадров для АПК на базе проекта «Обучение», который намечен на 2022 год.

Проект позволит любому пользователю с помощью тестов оценить востребованность профессий, уровень зарплат и требования к навыкам для работы в сельском хозяйстве. «Обучение» предоставит доступ к учебным курсам и к нужной для поступления в вузы информации.

Любовь Любаева, замдиректора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка, отмечает, что двигатель прогресса - это образованные специалисты. По этой причине главная цель банка - охватить более широкую аудиторию и заинтересовать молодое поколение работой в сфере сельского хозяйства. Сервис будет полезен не только молодежи, но и людям, которые хотят перезапустить карьеру и перейти в АПК. По оценке банка, потенциальная аудитория сервиса в начале его работы - от 4 до 10 миллионов человек.

Другой вектор стратегии развития Своего Фермерства до 2025 года - постоянное улучшение уже запущенных сервисов. В 2025 году Свое Фермерство должно упрочить место в первой тройке платформ по поиску работы в агросекторе.

Любовь Любаева также рассказала о развитии Своего Фермерства, запущенного год назад: число поставщиков выросло в 46 раз, клиентов - в 43 раз и товаров - в 100 раз.

Свое Фермерство - первая цифровая экосистема для агробизнеса, которая помогает фермерам с производством. Она повышает эффективность бизнеса до 50%, выручку - на 30%. А в разделах экосистемы можно покупать и продавать продукцию и заказывать агротуры.

Партнерский материал.

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