Евросоюз показал самые высокие темпы роста импорта меда из России

Европейский Союз показал самые большие темпы роста импорта российского меда, который увеличил долю в экспорте с 2% до 15% за год.

Россия за январь-май удвоила экспорт меда по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 1 443 тонн, а число направлений выросло с 17 до 31. Ближайших соседей России привлекает возможность компенсировать потери на производстве, наибольший прирост в абсолютном выражении демонстрирует Евросоюз более чем в 12 раз до 219 тонн за счет высокого внутреннего спроса на мед на фоне дефицита ресурсов собственного пчеловодства.

Страны бывшего СССР стали основными потребителями российского меда: удельный вес в общем объеме экспорта увеличился с 41% до 53%, а поставки выросли на 159% до 755 тонн.

Казахстан занимает первое место по закупкам меда (+123% до 364 тонн), который за счет высокого прироста отодвинул Китай на второе место (+6% до 323 тонн). Беларусь удерживает третье место, которая удвоила импорт из России (+106% до 248 тонн). Украина на пятом месте. Эта страна поднялась в рейтинге импортеров российского меда сразу на 5 позиций за год (рост в 26 раз до 83 тонн).

Экспорта меда из России увеличился по новым направлениям из-за снижения курса рубля и нарушение найма сезонных рабочих из-за антиковидных ограничений в ряде стран, что привело к снижению собственного производства меда.

Европейский Союз показал самые большие темпы роста импорта российского меда, который увеличил долю в экспорте с 2% до 15% за год. Во многом это стало результатом начала экспорта в Польшу (141 тонна) и Германию (21 тонна), в Чехии (+153% до 42 тонн).

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