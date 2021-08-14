Названы территории Кузбасса, где выявили 191 новый случай коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 191 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 34. В Кемерове - 30. По 12 – в Юрге и Междуреченске. По 11 – в Белове и Осинниках. Десять – в Мысках. По девять – в Анжеро-Судженске и Прокопьевске. По семь – в Киселевске и Ленинске-Кузнецком. По шесть – в Калтане и Полысаеве. Четыре – в Ленинск-Кузнецком МО. По три – в Тайге, Беловском МР, Гурьевском МО, Юргинском МО и, Яшкинском МО. По два – в Прокопьевском МО и Таштагольском МР. По одному – в Кемеровском МО, Новокузнецком МР, Тисульском МО и Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 48 809 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 45 892 выздоровели, 1049 скончались, 12 117 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.