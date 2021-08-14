В Кемерове открылся новый спорткомплекс с ледовой ареной. Фото: АПК.

В Кемерове состоялось открытие нового спортивного комплекса «Сосновый» в Рудничном районе. Объект построели в рамках нацпроекта «Демография» и региональной госпрограммы «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса на 2014-2024 годы». Кроме того, жители города придумали название для ледовой арены. Спорткомплекс рассчитан на профессиональных спортсменов и любителей.

На первом этаже оборудованы четыре раздевалки для занятий на льду, прокат коньков, медицинский блок, конференц-зал, технические помещения. На втором этаже располагаются административные помещения, зал аэробики и тренажерный зал, буфет.

Губернатор Кузбасса отметил, что в день спортивный комплекс может вместить более 800 человек. Там будут проходить тренировочные занятия детских секций по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Из консолидированного бюджета в строительство объекта вложили 458 миллионов рублей.