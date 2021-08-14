В Кузбассе крыша в новой школе за 841 миллион рублей протекла сразу после открытия. Фото: АПК.

В Тайге 14 августа случился потоп в школе, которую построили в рамках нацпроекта «Образование». Видео опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, как на полу образовались огромные лужи.

— В Тайгинской школе № 160 начался потоп. Сдали школу к учебному году 2021, — сообщил автор публикации.

Минстрой Кузбасса подтвердил случившееся и рассказал, что последствия устранили менее чем за десять минут. Школа начнет свою работу 1 сентября. Отмечается, что в здании оторвалась ревизионная крышка ливневой канализации, поэтому возникла кратковременная протечка воды, которая длилась не более пяти минут. Уточняется, что происшествие не принесло материального ущерба.