В Кузбассе полиция задержала мошенника-«приколиста». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калтане поступило сообщение в полицию от продавца магазина, которая рассказала, что один из жителей оплатил товар сувенирной купюрой «банка приколов». ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что сотрудники задержали 22-летнего парня.

Выяснилось, что житель решил расплатиться за товар в магазине сувенирной пятитысячной купюрой. В торговой точке он приобрел сигареты и подал «банкноту». Продавец не рассмотрела купюру и отсчитала сдачу. Парень взял сдачу и поспешил скрыться, но его задержала полиция.

На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до двух лет лишения свободы.