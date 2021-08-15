Кемеровчанин обиделся на соседа и угнал его мотоцикл

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

40-летний житель Кемерова обнаружил, что с территории его частного дома пропал принадлежащий ему мотоцикл «Урал». Сумму ущерба потерпевший оценил в пятнадцать тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Кедровка» УМВД России по г. Кемерово установили и задержали подозреваемого.

Как выяснилось, с владельцем транспортного средства ранее часто конфликтовал 21-летний сосед. Накануне ночью тот в очередной раз решил прийти в гости «поговорить». Однако хозяина дома не оказалось. Но во дворе стоял «Урал». Подозреваемый - к слову, уже имевший судимость за кражу - похитил мототехнику. Но не успел распорядиться ею, так как был задержан.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество вернули владельцу.