Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ (архив)

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе еще у 187 человек подтвердился факт заражения коронавирусной инфекцией.

Это - минимальная статистика более чем за месяц. В последний раз меньшее число заболевших за сутки в регионе было зафиксировано 9 июля.

Также число выздоровевших оказалось больше числа заболевших - 193 пациента. Таким образом, в Кузбассе 46085 жителей справились с болезнью.

Кемерово и Новокузнецк остались в лидерах среди территорий, где было выявлено наибольшее число больных - по 31. Далее следуют Междуреченск - 20, Прокопьевск - 15, Юрга - 14, Белово - 10, Ленинск-Кузнецкий и Осинники - по 9, Мыски - 7, Анжеро-Судженск - 6, Калтан, Киселевск, Новокузнецкий МР и Таштагольский МР - по 5, Беловский МР и Гурьевский МО - по 3, Ленинск-Кузнецкий МО - 2, Ижморский МО, Тайга, Крапивинский МО, Мариинский МО, Промышленновский МО, Тисульский МО и Яйский МО - по 1.

Умерли шесть пациентов - пять женщин и мужчина, им было больше 55 лет. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1055 человек.

Медицинскую помощь по состоянию на 15 августа продолжают получать 1856 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 12391 человек.