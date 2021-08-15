Бизнес-леди из Новокузнецка выиграла титул «Миссис Россия-2021»

Фото: @anny_philippova / Instagram

Финал всероссийского конкурса прошёл 14 августа в Москве.

За корону соперничали 23 женщины, получившие официальные титулы в своих регионах.

Победительницей в итоге была признана Анна Филиппова из Кузбасса. Она - ресторатор, возраст - 38 лет. У нашей бизнес-леди трое детей.

«Я по жизни считаю себя победителем и очень амбициозным человеком. Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя!» - сообщила новокузнечанка накануне финала журналистам.

Второе место и титул первая вице-миссис России получила Зара Тлехусеж из республики Адыгея. К слову, у нее – четверо детей.

Третье место и титул вторая вице-миссис России достались Кире Волковой из Ростовской области. Она была самой молодой из финалисток - 28 лет, и у нее один ребенок.