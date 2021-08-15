В понедельник в Кузбассе будет тепло и сухо

Фото: Иван ВИСЛОВ (архив)

Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили свой прогноз на начало следующей недели.

Главная поправка - в понедельник, 16 августа, кратковременных дождей и гроз в отдельных территориях напрямую уже не обещается. Зато в светлое время суток в этот день температура в регионе повысится не более чем до 20-25 градусов тепла - это на два градуса меньше прогнозировавшегося.

В ночь же на 16 августа в Кузбассе предполагается 10-15 градусов тепла, местами – не выше +9. Ветер - юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Также местами будут дымки и туманы.

В Кемерове ночью в понедельник ожидается 10-12 градусов тепла, а днём - до +21-23. Ветер - юго-западный, 2-7 метров секунду. Плюс переменная облачность, преимущественно без осадков, местами дымка.