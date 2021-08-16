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Общество16 августа 2021 5:13

В Кузбассе сотрудников хлебокомбината принуждают к увольнению

Прокуратура проводит проверку на предприятии
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе сотрудников хлебокомбината принуждают к увольнению.

В Кузбассе сотрудников хлебокомбината принуждают к увольнению.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинске-Кузнецком сотрудники хлебокомбината сообщили в социальной сети о том, что их принуждают к увольнению. Прокуратура по Кемеровской области организовала проверку соблюдения трудовых прав работников.

Автор поста уточняет, что около 300 человек уговаривают уволиться по собственному желанию, а тех, кто отказывается, запугивают отправить в простой с сохранением 2/3 заработка.

- Но эти деньги они вряд ли получат, так как предприятие банкрот. Неужели нельзя как-то помочь на уровне региона нашему хлебокомбинату? - сообщает автор.

Областная прокуратура отмечает, что в случае выявления нарушений примут комплекс мер для их устранения.