Кузбасская митрополия просит помочь детям собраться в школу

Отдел социального служения и благотворительности Кемеровской епархии объявил о старте традиционной акции «Помоги собраться в школу». Это акция, направленная на оказание адресной помощи детям из многодетных, малообеспеченных, неполных и опекаемых семей для подготовки к новому учебному году.

Как сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии, в этом году в отдел социального служения поступило 400 заявок на оказание помощи детям канцелярскими товарами. На данный момент в епархии могут помочь только 230 ученикам.

Поэтому все желающие сделать доброе дело, могут до 25 августа принять участие в акции. Для этого достаточно купить канцелярские товары и принести в любой ближайший храм или в Отдел социального служения и благотворительности по адресу: город Кемерово, улица Соборная, 24, корпус 5, 111 кабинет.

Также можно помочь готовым набором для ученика, в который входят:

Три ручки шариковые, три карандаша простых;

Карандаши цветные;

Фломастеры;

Гуашь;

Акварель;

Тетрадь в клетку 18 л. (10 шт.);

Тетрадь в линейку 18 л. (10 шт.);

Тетрадь 48 л. (3 шт.);

Картон белый, картон цветной;

Ластик;

Цветная бумага;

Папка на молнии или скоросшиватель;

Альбом для рисования;

Ножницы;

Клей-карандаш;

Линейка;

Точилка с контейнером.