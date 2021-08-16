Кузбасская митрополия просит помочь детям собраться в школу

Отдел социального служения и благотворительности Кемеровской епархии объявил о старте традиционной акции «Помоги собраться в школу». Это акция, направленная на оказание адресной помощи детям из многодетных, малообеспеченных, неполных и опекаемых семей для подготовки к новому учебному году.
Как сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии, в этом году в отдел социального служения поступило 400 заявок на оказание помощи детям канцелярскими товарами. На данный момент в епархии могут помочь только 230 ученикам.
Поэтому все желающие сделать доброе дело, могут до 25 августа принять участие в акции. Для этого достаточно купить канцелярские товары и принести в любой ближайший храм или в Отдел социального служения и благотворительности по адресу: город Кемерово, улица Соборная, 24, корпус 5, 111 кабинет.
Также можно помочь готовым набором для ученика, в который входят:
Три ручки шариковые, три карандаша простых;
Карандаши цветные;
Фломастеры;
Гуашь;
Акварель;
Тетрадь в клетку 18 л. (10 шт.);
Тетрадь в линейку 18 л. (10 шт.);
Тетрадь 48 л. (3 шт.);
Картон белый, картон цветной;
Ластик;
Цветная бумага;
Папка на молнии или скоросшиватель;
Альбом для рисования;
Ножницы;
Клей-карандаш;
Линейка;
Точилка с контейнером.