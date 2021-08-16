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Происшествия16 августа 2021 7:03

В Кемерове МЧС прокомментировало эвакуацию крупного ТЦ

Эвакуировали 350 посетителей и 70 сотрудников
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове МЧС прокомментировало эвакуацию крупного ТЦ. Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове МЧС прокомментировало эвакуацию крупного ТЦ. Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове 15 августа днем эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Сити Дом» на улице Терешковой. Фотографии с места событий опубликовали очевидцы в социальной сети. На кадрах видно, что у ТЦ стоят пожарные машины, но дыма или огня не наблюдалось.

МЧС по Кемеровской области уточняет, что сообщения о пожаре не подтвердились. На место выехали 12 отделений пожарной охраны. Эвакуировали 350 посетителей и 70 сотрудников. Возгорания и задымления в ходе разведки не обнаружили.