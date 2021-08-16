Названы территории Кузбасса, где выявили 181 новый случай коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 181 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 33. В Новокузнецке - 28. В Междуреченске - 19. В Юрге - 15. В Ленинске-Кузнецком - 13. По 12 - в Киселевске и Прокопьевске. Восемь - в Белове. Шесть - в Полысаеве. По четыре - в Анжеро-Судженске, Осинниках, Таштагольском МР. По три - в Березовском и Новокузнецком МР. По два - в Тайге, Беловском МР, Ижморском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Яшкинском МО. По одному - в Калтане, Краснобродском, Кемеровском МО, Мариинском МО, Прокопьевском МО, Промышленновском МО, Юргинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 49 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 46 281 выздоровели, 1059 скончались, 11 789 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.