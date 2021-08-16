В Кузбассе жители могут проголосовать за вопросы на прямую линию губернатора. Фото: АПК.

В Кузбассе продолжают принимать вопросы жителей на прямую линию губернатора. Администрация правительства региона сообщает, что кузбассовцы могут не только обратиться к губернатору, но и проголосовать за самые актуальные вопросы на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Отмечается, что список вопросов сформируют для прямой линии по итогам голосования.

Для того чтобы проголосовать за вопросы, нужно перейти на платформу kuzbass-online.ru, пройти по ссылке «Прямая линия губернатора Сергея Цивилева» и поставить «лайк» под самыми актуальными сообщениями. Кроме того, необходимо зарегистрироваться на сайте, что проголосовать или оставить свой вопрос.

Напомним, что прямая линия пройдет в среду, 25 августас 19.00 до 21.00 в эфире: телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24», радиостанций «Кузбасс FM» и «Маяк». Также можно посмотреть трансляцию в соцсетях Сергея Цивилева. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как позвонить в колл-центр, который уже начал принимать от жителей вопросы для прямой линии с губернатором.