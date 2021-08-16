В Новокузнецке жителям запретили выгуливать собак в парках и скверах Фото: Сергей ГАПОН

Мэрия Новокузнецка опубликовала новое постановление, определяющее места для выгула домашних животных. Теперь хозяевам придется соблюдать ряд правил.

Из постановления следует, что выгул разрешается по-прежнему на придомовых территориях многоквартирных домов, на огороженной территории частных домов, на площадках для выгула или дрессировки собак, а также в общественных местах за исключением парков, скверов и мест массового отдыха.

Под запрет попал выгул на территории: детских и спортивных площадках, медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры и искусства, в местах общепита и магазинах, в местах проведения публичных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Кроме того, ограничения не распространяются на собак-поводырей при наличии подтверждающего документа.

В постановлении отмечено, обязательное ношение намордников для собак «потенциально опасных пород». Также хозяева собак обязаны убирать за животными продукты их жизнедеятельности.