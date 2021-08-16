В Кузбассе судебный пристав пошла на служебный подлог ради выполнения плана. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летней судебного пристава-исполнителя одного из отделов УФССП России Кемеровской области. Она обвиняется в совершении 3 эпизодов преступления по статье «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», сообщает Следком Кузбасс.

По версии следствия, в марте 2020 года экс-пристав злоупотребила полномочиями, так как хотела получить премию за выполнение плана. Она изменила в автоматизированной информационной системе дату выдачи трех исполнительных производств. В результате женщина досрочно прекратила производство по документам и освободила от административного наказания троих жителей.

Сотрудники УФСБ Кузбасса выявили преступную деятельность. Материалы передали в следственные органы. Обвиняемая признала вину и сотрудничала со следствием. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.