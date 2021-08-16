Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев сыграли в сериале МегаФона

Главные герои - напарники-спецагенты - оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. Фото: пресс-служба МегаФон.

В главных ролях звезда Голливуда Брюс Уиллис и известный российский актер, кавээнщик и шоумен Азамат Мусагалиев, которые сыграли напарников-спецагентов.

Сериал МегаФона - креативная реклама с упором на актуальные ценности абонентов. Каждая серия представляет собой законченный эпизод и продвигает отдельный продукт МегаФона. Главные герои - напарники-спецагенты - оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. В основе формата - традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации.

К слову, герой Брюса Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов партнером МегаФона - компанией Deepcake. Датасет для создания героя состоял из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса. Актер высоко оценил результат и остался доволен героем, которого сыграл: немногословного и бескомпромиссного, который символизирует надежность и справедливость. Герой Азамата Мусагалиева, одного из самых популярных комиков и телеведущих в России - искренний, немного наивный, но находчивый, и умеет в каждой ситуации найти выгоду.

- Новый подход к рекламе, создание качественного сериала вместо традиционных форматов станет очередным изменением, выделяющим наш бренд на рынке, и поможет нам стать еще ближе к нашим клиентам. Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надежность и выгода. Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в частности, в линейке #БезПереплат, - говорит коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.