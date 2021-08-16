В Кузбассе 77% сотрудников Сбера вакцинировались от COVID-19

На данный момент 77% сотрудников Сбера в Кузбассе привились от COVID-19, причем около 70% прошли полный цикл иммунизации от коронавирусной инфекции, то есть поставили два компонента вакцины. Некоторые сотрудники прошли уже повторную иммунизацию. Таким образом, Сбер одним из первых исполнил Постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу об обязательной вакцинации 60% персонала.

Андрей Беднарский - управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк:

- Безопасность клиентов и сотрудников входит в число приоритетных задач банка. Мы уделяли большое внимание вакцинации с момента, когда она стала доступной для населения. И сегодня одними из первых можем говорить о достижении обязательного процента вакцинированного персонала. Более того, у нас есть подразделения, в которых привиты 100% сотрудников. В Сбере мы в полной мере понимаем, что только совместными усилиями сможем остановить распространение коронавирусной инфекции, достигнув нужного уровня коллективного иммунитета.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.