В школах Кузбасса будут действовать новые правила из-за коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Кузбасса будут действовать нововведения с 1 сентября в связи с пандемией коронавируса. Роспотребнадзор и Минобразования рассказали об организации нового учебного года.

Каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете. За исключением предметов, для которых требуется специальное оборудование. К ним относятся физика, химия, физкультура, труды и ИЗО.

Кроме того, для минимизации контактов учащихся скорректируют время, которое выделено на перемены и обед. Также ежедневно при входе в школу у педагогов и учеников будут измерять температуру бесконтактными термометрами. Перед началом учебного года во всех школах должны пройти генеральные уборки, которые должны проводиться еженедельно.