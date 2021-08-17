В Кузбассе жители сообщили об отравлении уток на реке с масляными пятнами. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

Жительница Прокопьевска обратила внимание на масляные пятна, которые уже три дня наблюдаются на поверхности реки Аба. Соответствующие фотографии и видео опубликованы в соцсети.

Женщина считает, что из-за качества воды, погибла живность, которая плавала в реке. Также отмечено, что в реке водятся утки, которых подкармливают, но теперь одна из особей не может питаться и с трудом передвигается.

- Вода дальше попадает в Томь. Надеемся, что на проблему обратят внимание, - написала горожанка.

В областном департаменте природных ресурсов сообщили, что реки Аба и Томь являются объектами федерального надзора, поэтому с жалобой на их состояние следует обратиться в Росприроднадзор.