Названы территории Кузбасса, где выявили 180 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 180 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 33. В Новокузнецке - 32. В Междуреченске - 16. В Юрге - 15. В Ленинске-Кузнецком - 14. Девять - в Белове. Семь - в Таштагольском МР. Шесть - в Прокопьевске. По пять - в Анжеро-Судженске, Киселевске и Полысаеве. Четыре - в Березовском. По три - в Калтане, Мысках, Гурьевском МО, Юргинском МО. По два - в Осинниках, Тайге, Мариинском МО, Яйском МО и Яшкинском МО. По одному - в Краснобродском, Беловском МР, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Промышленновском МО, Тисульском МО и Тяжинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 49 357 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 46 479 выздоровели, 1065 скончались, 11 637 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.