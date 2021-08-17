Минздрав Кузбасса рассказал, сколько детей родилось с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Кузбасса рассказал, сколько детей родилось с коронавирусом

Также сообщили количество заболевших детей с начала пандемии

В Кузбассе с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 2 489 детей до 18 лет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. Кроме того, доля зараженных детей среди общего количества случаев заболевания остается низкой.

Также коронавирус не обошел беременных женщин и новорожденных. Однако, инфекция не повлияла на сами роды и на рожениц. Уточняется, что с начала пандемии роды успешно прошли у 167 рожениц с коронавирусом. При этом выявили коронавирус у семи новорожденных, сейчас они полностью выздоровели.

По данным на 17 августа, в Кузбассе было зарегистрировано 49 357 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 46 479 выздоровели, 1065 скончались, 11 637 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.