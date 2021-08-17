В Кузбассе директор туристического агентства потратила деньги клиентов на личные нужды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Междуреченске завершено расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 37-летней предпринимательницы. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что ей предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата».

Ранее в городскую полицию поступило пять заявлений от жителей. Они рассказали, что в одной из туристических фирм оформили заявки на туры и визы, но не получили оплаченных услуг. Сотрудники провели проверку, по результатам возбудили уголовное дело.

Следствием установило, что руководитель туристического агентства похитила около 500 тысяч рублей, которые получила от пяти клиентов. Женщина потратила денежные средства на личные нужды. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.