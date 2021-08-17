В Кемерове на два дня откроют школьные базары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Провести школьные базары во всех муниципалитетах Кузбасса 20 и 21 августа предложил глава региона для того, чтобы все родители смогли подготовить своих ребятишек к новому учебному году. Мэрия Кемерова сообщает, что на школьных базарах можно будет приобрести одежду, обувь, ранцы, канцелярию, учебники.

В Кемерове школьные базары организуют по адресам: улица Радищева, западнее здания №4 (центральная часть улицы Патриотов); улица Веры Волошиной, юго-западнее здания №15; проспект Кузнецкий, южнее здания № 108; улица 40 лет Октября, № 18 (площадь Дворца культуры имени 50-летия Октября).

Также в торговых объектах города организуют школьные базары:

- гипермаркет «Лента», проспект Кузнецкий, 33;

- гипермаркет «Лента», проспект Ленинградский, 28в;

- гипермаркет «Лента», улица Баумана, 20;

- гипермаркет «Магнит», проспект Октябрьский, 57;

- гипермаркет «Магнит», улица Терешковой, 1а;

- торговый центр «Metro Cash & Carry»;

- магазин «Детский мир», проспект Октябрьский, 57;

- магазин «Детский мир», проспект Московский, 19;

- магазин «Детский мир», проспект Кузнецкий, 33а;

- магазин «Детский мир», проспект Шахтеров, 54 и др.

Канцелярия представлена в магазинах, таких как «Волна К», «Читай-город», «Офисные мелочи», «Сказка».

Кроме того, школьная одежда представлена по адресам:

- гипермаркет «Империя», проспект Ленинградский, 28/1;

- магазины «Успех», проспект Шахтеров, 54, проспект Ленина, 90/2;

- рынок «Дружба», улица Тухачевского, 58а;

- ТЦ «Легенда», проспект Кузнецкий, 108;

- магазин «Простор», проспект Советский, 25;

- магазины одежды и обуви «ФэмилиФест», проспект Ленина, 7, проспект Октябрьский, 97а, проспект Шахтеров, 54;

- магазин «Мир одежды и обуви», бульвар Строителей, 48;

- магазин «Планета», улица Тухачевского, 50/5;

- магазины «Детский мир».