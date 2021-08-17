В Кузбассе мужчина голыми руками разбил Land Cruiser своего начальника. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

В Таштаголе росгвардейцы задержали жителя, который разбил автомобиль своего начальника из-за ссоры на работе. Управление Росгвардии по Кемеровской области сообщает, что днем стражи правопорядка получили сообщение об инциденте.

Очевидец рассказал, что мужчина бьет руками и ногами автомобиль Land Cruiser по улице Ноградская. Бойцы Росгвардии обнаружили горожанина в алкогольном опьянении, который не останавливался и продолжал разбивать окна машины. Росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который оказался ранее судимый за кражи и разбой.

Уточняется, что горожанин повредил транспорт, принадлежащий 46-летнему начальнику задержанного. После ссоры на работе житель решил разбить автомобиль коллеги. Росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.