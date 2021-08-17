Президент России поручил начать строительство дороги в обход Кемерова. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Владимир Путин дал команду организовать строительство дороги в обход Кемерова и назначил ответственных. На официальном сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам прошедшего 7 июля совещания с членами Правительства РФ.

Президент распорядился начать работы в 2021 году по созданию объездной дороги вокруг кузбасской столицы. Региону в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года предоставят необходимое финансирование.

В опубликованном документе отмечается, что главе правительства России Михаилу Мишустину и губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву поручено предоставить отчет о проделанной работе до 20 января 2022 года.