В Кузбассе количество предпринимателей увеличилось почти в 2,5 раза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе 349 предпринимателей подали заявку на получение господдержки через центр «Мой бизнес», из них обратились впервые 80%. Областная администрация сообщает, что по вопросам ведения своего дела специалисты оказали более 2,5 тысяч консультаций, а четыре тысячи человек стали участниками информационно-образовательных мероприятиях центра.

Среди кузбасских самозанятых наиболее востребованные виды деятельности — перевозка пассажиров, парикмахерские, репетиторские услуги, маникюр и педикюр, уборка и клининг. Кроме того, за год средний чек вырос с 400 до 900 рублей, так как услуги пользуются спросом. По данным УФНС, более 29 тысяч кузбассовцев уже перешли на работу в режиме «Налог на профессиональный доход».

Поддержка оказывается предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Кузбассе на условиях софинансирования центр «Мой бизнес» предоставляет более 100 услуг для самозанятых.