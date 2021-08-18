В Кемерове мужчина обнаружил змею во дворе жилого дома. Фото: Кемеровская службу спасения.

В Кемерове житель дома по улице Дзержинского заметил змею. В Кемеровскую службу спасения поступило сообщение с просьбой помочь поймать ее.

Отмечается, что мужчина пошел выбрасывать мусор и увидел змею. Он испугался за детей во дворе и накрыл ее ведром, обратился к спасателям за помощью.

Специалисты прибыли на место, убедились, что это уж. Успокоили жильцов, так как пресмыкающееся не несет опасности. Спасатели поместили в коробку незваного гостя и вывезли его за черту города.