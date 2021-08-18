Названы территории Кузбасса, где выявили 184 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 184 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 36. В Кемерове - 35. В Междуреченске - 18. В Юрге - 14. В Прокопьевске – в 11. Десять – в Ленинске-Кузнецком. Девять – в Белове. Семь – в Мысках и Осинниках. Шесть – в Юргинском МО. По пять – в Анжеро-Судженске, Полысаеве и Ленинск-Кузнецком МО. Четыре – в Калтане. Три – в Гурьевском МО. По два – в Тайге, Таштагольском МР, Тисульском МО. По одному – в Новокузнецком МР, Промышленновском МО и Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 49 541 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 46 668 выздоровели, 1070 скончались, 11 287 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.