Масштабное отключение воды ждет три района Новокузнецка

В Новокузнецке три района останутся без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проведение ремонтных работ в Новокузнецке запланировано на 21 и 22 августа.

Холодную воду отключат в трех районах - Центральном, Куйбышевском и Кузнецком - в период с 00:00 21 августа по 03.00 22 августа. Жителям Центрального и Куйбышевского районов вода будет подаваться до 3 этажа включительно - в некоторых домах до 4 этажа. А вот потребителям Куйбышевского района - Дальнего Куйбышева, Завокзального микрорайона, Соколухи, Точилино, Редаково и микрорайона Листвяги - вода не будет подаваться вообще. В общей сложности, ремонтные работы затронут 1 397 многоквартирных домов, 6 082 дома частного сектора, 161 соцобъект и 944 абонента, как сообщается в ЕДДС Новокузнецка.

Причиной ремонтных работ стала набивка сальниковых компенсаторов, которые служат для сохранения целостности трубопроводных сетей, по адресу ул. Запорожская, 4 - под Кузнецким мостом.