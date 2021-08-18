Полиция прокомментировала массовую драку в Рудничном районе Кемерова. Фото: Telegram/Инцидент Кузбасс.

В Кемерове 15 августа около 01:00 случилась массовая драка в Рудничном районе по улице Дегтярева, 3. Происшествие зафиксировали уличные камеры. По словам жителей, в потасовке участвовали не менее восьми человек, которые избивали прохожих. На кадрах видно, как компания в драке использует не только руки и ноги, но и палки и подручные предметы.

В УМВД по городу Кемерово пояснили детали случившегося. Сообщается, что бытовой конфликт, переросший в драку, произошел между двумя группами, которые уже были ранее знакомы. На место инцидента по сигналу прибыл наряд патрульно-постовой службы. Потасовку остановили и доставили участников драки в отдел полиции для разбирательства.

В ведомстве отметили, что молодые люди отказались фиксировать телесные повреждения, а также писать заявления. Кроме того, участники конфликта не имеют претензий друг к другу. В настоящее время по факту случившегося продолжается проверка.