В Кузбассе ночью случилось землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе ночью 18 августа сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 02.30, которая произошла в районе города Междуреченска с координатами 53.71 широты и 88.24 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.5, а в эпицентре интенсивность 2,6. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Ранее сообщалось, что 13 августа произошло мощное землетрясение на границе Новокузнецкого района. Также отголоски подземных толчков докатились до Кемерова.