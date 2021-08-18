В Кузбассе вынесли приговор женщине за призывы убивать детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 32-летней жительнице пгт Промышленная вынесли приговор. По данным Управления ФСБ России по Кемеровской области, женщина призывала в соцсетях к насилию над детьми.

Жительница была администратором группы во «ВКонтакте», которую вела под вымышленным именем. Она размещала посты с призывами совершать в отношении детей преступления по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои». Эксперты оценили ее действия как разжигание ненависти или вражды и экстремизм. Женщину задержали и возбудили уголовное дело.

Промышленновский районный суд признал жительницу виновной и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ей запретили в течение двух лет занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.