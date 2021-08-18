В Новокузнецке романтические встречи переросли в кражу

Мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдел полиции «Левобережный» УМВД России по Новокузнецку поступило заявление о краже. Обратился к полицейским 37-летний местный житель.

Как оказалось, мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств, а через какое-то время виртуальное общение превратилось в романтические встречи. Так, наутро после совместного ужина у себя дома, мужчина не нашел свой смартфон - его украли. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, полицейские задержали ту самую возлюбленную - 31-летнюю местную жительницу.

Она призналась, что украла телефон и сдала телефон в комиссионный магазин за 2 500 рублей - полицейские продолжают его поиски. Общая сумма ущерба составила 11 000 рублей. Следователем отдела полиции «Левобережный» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная мера наказания - 5 лет лишения свободы.