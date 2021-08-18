В Кузбассе голодный медведь вышел к людям. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Анжеро-Судженске местные жители заметили медведя в черте города. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что около 06.00 в дежурную часть ОМВД поступило сообщение от очевидцев.

Косолапого заметили в рядом с жилыми домами по переулку Лебедянскому. Сотрудники полиции прибыли на место для обеспечения безопасности граждан. Медведя обнаружили рядом с мусорным контейнером, который не замечал людей и пытался забраться внутрь в поисках еды.

Чтобы таежный гость не забрел в жилой массив, близлежащую территорию оцепили. Полиция совместно с администрацией городского округа и специалистами департамента охраны животного мира вернули медведя в лес. Отмечено, что благодаря принятым мерам хищник не причинил вреда жителям и их имуществу.