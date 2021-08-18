Tele2 построила в Кузбассе более 60 новых вышек и перевела управление голосовой связью в «облако»

За шесть месяцев 2021 года технические специалисты Tele2 построили в Кузбассе более 60 новых вышек, которые обеспечили жителей области стабильным сигналом связи и быстрым интернетом. Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги технического развития в первом полугодии. Оператор улучшил покрытие быстрого мобильного интернета в 11 районах области, а также подготовил сеть к запуску технологии передачи речи ультравысокой четкости.

За шесть месяцев 2021 года технические специалисты Tele2 построили в Кузбассе более 60 новых вышек, которые обеспечили жителей области стабильным сигналом связи и быстрым интернетом. Основная часть новых объектов размещена в разных точках региона, где значительно выросло потребление мобильного интернета. Дополнительно на 70 площадках установлено оборудование для 4G/LTE, которое позволило повысить скорость передачи данных.

В Кемерове инженеры улучшили покрытие на Весеннем и Московском проспектах, в рабочем поселке Пионер, на улице Грузовой в районе завода «Азот» и на въезде в город по трассе Кемерово – Топки. Также оператор повысил качество связи в Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Березовском, Таштаголе.

10 новых базовых станций построили и запустили в небольших населенных пунктах, где для удобства клиентов требовалось расширить покрытие. Например, в селе Пермяки Беловского района, поселках Восходящий и Свердловский Ленинск-Кузнецкого района и поселке Перехляй Крапивинского района. Запуск новых базовых станций в этих местах обеспечил жителей быстрым 4G-интернетом и качественной голосовой связью.