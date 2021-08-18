Россельхозбанк: при выборе банковской карты россияне предпочитают безопасность вместо экологичности

Результаты опроса показали, что всего лишь 12% респондентов согласны пользоваться цифровыми банковскими картами. Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанк".

Каждый третий участник проведенного Россельхозбанком опроса отметил, что он не готов полностью отказаться от пластиковой карты, поскольку считает ее более надежной по сравнению с цифровым аналогом.

Результаты опроса показали, что всего лишь 12% респондентов согласны пользоваться цифровыми банковскими картами. Пластиковые в приоритете среди людей в возрасте 35-50 лет и есть у 7 из 10 участников опроса. Второй популярный способ оплаты - наличные. Ими пользуются в основном женщины и старшее поколение.

Сотрудники Россельхозбанка считают, что цифровые карты даже более чем безопасные: их нельзя потерять, тем самым раскрыв личные данные, и - что не менее важно - они не вредят экологии.

Дистанционные каналы

Несмотря на широкую цифровизацию всех процессов, получение услуг непосредственно в отделениях банка все еще востребовано. При этом для 6 из 10 респондентов посещение офиса банка чаще всего связано с оформлением вкладов или кредитов. В то же время для операций с небольшими суммами почти каждый второй пользуется дистанционными каналами. Люди до 50 лет - для переводов, а старшее поколение - для оплаты мобильной связи или разных видов налогов.

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