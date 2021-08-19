В Кузбассе перенесли прямую линию губернатора. Фото: АПК.

Прямая линия губернатор Кузбасса, в ходе которой Сергей Цивилев в течение двух часов ответит на вопросы жителей, состоится 26 августа. Эфир сдвинули на сутки, так как поступает большое количество обращений.

Трансляция прямой линии с Сергеем Цивилевым пройдет с 19.00 до 21.00 в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24» и на радиостанциях «Кузбасс FM» и «Маяк». Также ее посмотреть можно на личной странице губернатора в Instagram, в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Кроме того, в Telegram-канале «Цивилев. Live» будет вестись текстовая трансляция.

Интересующие вопросы можно задать уже сейчас через цифровую платформу «Кузбасс Онлайн», а также по многоканальному телефону колл-центра - 8 (3842) 900-399. В будние дни до 25 августа с 14.00 до 17. 00. В четверг, 26 августа, - с 09.00 до завершения прямой линии в 21.00. При обращении нужно назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон.

В ходе прямой линии глава региона ответит на те вопросы, которые наберут больше всего голосов. Если вопрос не прозвучит в эфире, ответ придет в течение двух недель после прямой линии. Его направят письмом на электронную почту, также ответ разместят в личном кабинете на платформе «Кузбасс Онлайн».