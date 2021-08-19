Названы территории Кузбасса, где выявили 183 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 183 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове и Новокузнецке - 33. В Ленинске-Кузнецком - 17. В Белове - 16. В Юрге - 13. В Прокопьевске - 11.Семь - в Юргинском МО. Шесть - в Осинниках. По пять - в Анжеро-Судженске, Междуреченске и Мысках. По четыре - в Калтане, Полысаеве и Гурьевском МО. По три - в Новокузнецком МР и Яшкинском МО. По два - в Краснобродском, Тайге, Крапивинском МО, Таштагольском МР и Яйском МО. По одному - в Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МО, Промышленновском МО и Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 49 724 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 46 855 выздоровели, 1075 скончались, 11 186 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.