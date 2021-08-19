В Кемерове бассейн «Лазурный» откроется для посетителей на следующей неделе. Фото: АПК.

В Кемерове спорткомплекс «Лазурный» возобновит свою работу уже на следующей неделе. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте комплекса.

Для любителей спорта «Лазурный» распахнет свои двери 25 августа. Кроме того, в социальных сетях спорткомплекса будут публиковать информацию о тренерском составе, расписании и ценах.

Напомним, что ранее губернатор Кузбасса оценил состояние главного кемеровского бассейна к открытию после капитального ремонта. Сергей Цивилев отметил, что спорткомплекс готов на 99%.