В Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием фуры на трассе. Фото:Instagram/agentstvo_kuzbass42.

На трассе из Кемерова в Красный Яр 18 августа произошло серьезное ДТП. В результате погиб водитель легкового автомобиля после столкновения с фурой. Агентство по защите населения и территории Кузбасса опубликовало фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что легковушка практически смята. Отмечено, что авария случилась на 333-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». В ГИБДД Кузбасса сообщили подробности смертельного ДТП.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Peterbilt 387 с полуприцепом. В результате водитель легковой иномарки скончался на месте.

Кроме того, спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда работали на месте случившегося. Пострадавшего извлекли из автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.