Мэр Новокузнецка объявил устный выговор главе Центрального района. Фото: Сергей Кузнецов/ ВКонтакте.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отчитал заместителя - руководителя Центрального района Николая Маслова. Во время эфира передачи «Утро с мэром» поступила жалоба от горожан на состояние улицы Кирова, особенно в районе «Орбиты», мусор на дороге, обшарпанные фасады и потрескавшиеся лестницы.

Глава отметил, что недоволен работой руководителя. Кроме того, все ответственные за улицу должны также сделать соответствующие выводы.

- Когда глава района по пути на работу замечает проблему, он должен дать распоряжение ответственным лицам - устранить ее. И это касается глав всех районов, - сообщил мэр.

Также Сергей Кузнецов добавил, что улица должна быть «в крайне идеальном состоянии». Для этого, нужно избавиться от мусора и договориться с предпринимателями, чтобы они привели в надлежащий вид торговые точки и территорию, которая к ним относится.