В Кемерове два человека погибли в канализационном колодце. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кемерове 18 августа около 18.30 обнаружили в канализационном колодце у одного из частных домов в Заводском районе тела двух мужчин. Следком Кузбасса сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По версии следствия, в частном доме 53-летнего мужчины затопило подвал. Он решил перекрыть водоснабжение в колодце и позвал на помощь двух соседей. Мужчины сняли крышку люка с колодца, 53-летний хозяин стал спускаться, но у него закружилась голова, он упал на дно колодца.

29-летний сосед поспешил на помощь, но тоже упал. Спасатели подняли тела мужчин на поверхность, медработники констатировали их смерть. По предварительным данным, в колодце была загазованность. Следствие установит причины и характер образования газа, организацию, обслуживающую данный колодец. Судебно-медицинские экспертизы установят причину смерти жителей. Расследование уголовного дела продолжается.