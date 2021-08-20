В Новокузнецке заварили входную дверь в частный детский сад. Фото: instagram/olesyaagapova.

В Новокузнецке утром 19 августа входная дверь в детский сад «Мамина радость» на проспекте Кузнецкстроевском, 34Б оказалась заварена. Местная жительница в соцсети рассказала, что родители столкнулись с проблемой, когда привили детей утром в частный детсад. Дверь в учреждение была замурована из-за конфликта собственников помещения.

Как оказалось один из двух собственников хочет выкупить помещение целиком, поэтому решил прибегнуть к данным мерам и заварил вход. Кроме того, родителям сообщил, что до 5 сентября дети не смогут попасть в детский сад.

Директор детсада обратилась в полицию, чтобы урегулировать конфликт с другим собственником законным путем.