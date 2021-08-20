Россельхозбанк предлагает новый вклад для пенсионеров «Мое время»

Вклад «Мое время» можно открыть на срок до 3 лет как в офисах банка, так и в дистанционных каналах – мобильный банк и Интернет-банк. Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк расширяет линейку сберегательных продуктов и предлагает клиентам новый рублевой вклад - «Мое время». Депозит могут открыть лица уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца. Процентная ставка составляет до 7% годовых.

Вклад «Мое время» можно открыть на срок до 3 лет как в офисах банка, так и в дистанционных каналах - мобильный банк и Интернет-банк, доходность в которых традиционно выше. Так, максимальная ставка при оформлении депозита в офисе РСХБ составляет 6,7%, через дистанционные каналы - 7%. Минимальный размер первоначального взноса 10 тыс. рублей, максимальная сумма вклада при этом не ограничена.

Выплата процентов производится в конце срока на отдельный счет или ежемесячно в последний рабочий день месяца.

- Представителям старшего поколения и «особым» клиентам мы уделяем повышенное внимание, стараясь максимально точно подобрать банковский продукт, отвечающий запросам. Россельхозбанк стремится стать надежным финансовым партнером, который подскажет, как максимально выгодно сохранить денежные средства, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Партнерский материал.

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