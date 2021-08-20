В Кузбассе вновь случилось ночное землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе ночью 20 августа сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 00.55, которая произошла неподалеку от Ленинска-Кузнецкого с координатами 54.77 широты и 86.28 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.8, а в эпицентре интенсивность 3.1. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Ранее сообщалось, что 13 августа произошло мощное землетрясение на границе Новокузнецкого района. Также отголоски подземных толчков докатились до Кемерова. Также ночью 18 августа в районе города Междуреченска произошло землетрясение.